В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС
  • Reuters

«Закрытие границ — это не обязательно наилучший способ защиты от вируса, который присутствует во всех государствах ЕС уже сейчас, когда мы это обсуждаем», — приводит ТАСС его слова.

Мамер также отметил, что «государства сообщества имеют право принимать решения, которые они считают целесообразными, для обеспечения общественного здоровья и безопасности населения».

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