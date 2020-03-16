Макрон заявил о закрытии границ Шенгенской зоны

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Границы Европейского союза и Шенгенской зоны во вторник, 17 марта, будут закрыты. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Макрон заявил о закрытии границ Шенгенской зоны
  • Reuters

Об этом информирует RT France.

Как уточняет BFMTV, данные ограничения будут действовать на протяжении 30 дней.

«Во вторник в полдень границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», — цитирует ТАСС Макрона.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила лидерам стран ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, на 30 дней.

Как отмечал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, закрывать границы внутри ЕС из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.

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