ЕК предложила ввести 30-дневный запрет на поездки в ЕС
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Отмечается, что такая мера может быть утверждена 17 марта в ходе телеконференции лидеров государств ЕС. Как ожидается, она начнёт действовать с 18 марта.
Кроме того, указывается, что на границах стран ЕС создают «зелёные линии» для грузовых автомобилей с продуктами питания и медикаментами.
Ранее в ЕК заявили, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, так как COVID-19 уже присутствует во всех странах ЕС.