ЕК предложила ввести 30-дневный запрет на поездки в ЕС

Еврокомиссия предложила лидерам стран Евросоюза ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, на 30 дней.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Отмечается, что такая мера может быть утверждена 17 марта в ходе телеконференции лидеров государств ЕС. Как ожидается, она начнёт действовать с 18 марта.

Кроме того, указывается, что на границах стран ЕС создают «зелёные линии» для грузовых автомобилей с продуктами питания и медикаментами.

Ранее в ЕК заявили, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, так как COVID-19 уже присутствует во всех странах ЕС.