ЕК предложила ввести 30-дневный запрет на поездки в ЕС

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Еврокомиссия предложила лидерам стран Евросоюза ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, на 30 дней.
ЕК предложила ввести 30-дневный запрет на поездки в ЕС
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Отмечается, что такая мера может быть утверждена 17 марта в ходе телеконференции лидеров государств ЕС. Как ожидается, она начнёт действовать с 18 марта.

Кроме того, указывается, что на границах стран ЕС создают «зелёные линии» для грузовых автомобилей с продуктами питания и медикаментами. 

Ранее в ЕК заявили, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, так как COVID-19 уже присутствует во всех странах ЕС.

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