В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире и Китае

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших от её последствий за пределами Китая превысило их число в КНР, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев заражения и смертей в остальном мире, чем в Китае», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирусная инфекция представляет собой серьёзное заболевание, от последствий которого скончались в том числе молодые люди и дети.

«Люди, заражённые COVID-19, могут инфицировать других после того, как перестанут чувствовать недомогание, поэтому меры (предосторожности. — RT) необходимо соблюдать ещё две недели после исчезновения симптомов», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее в Еврокомиссии заявили о нецелесообразности закрытия границ внутри Евросоюза из-за коронавируса, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Позднее там признали, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции.