В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире и Китае

Короткая ссылка
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших от её последствий за пределами Китая превысило их число в КНР, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире и Китае
  • Reuters

«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев заражения и смертей в остальном мире, чем в Китае», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирусная инфекция представляет собой серьёзное заболевание, от последствий которого скончались в том числе молодые люди и дети.

«Люди, заражённые COVID-19, могут инфицировать других после того, как перестанут чувствовать недомогание, поэтому меры (предосторожности. — RT) необходимо соблюдать ещё две недели после исчезновения симптомов», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее в Еврокомиссии заявили о нецелесообразности закрытия границ внутри Евросоюза из-за коронавируса, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Позднее там признали, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить