Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом
  • Reuters

«Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что возможные ограничения работы пунктов пропуска на границе между государствами будут приняты при взаимодействии двух стран.

В настоящее время Финляндия остаётся одной из последних граничащих с Россией стран, с которой не действуют ограничения на перемещение через границу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

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