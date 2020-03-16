Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.

«Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что возможные ограничения работы пунктов пропуска на границе между государствами будут приняты при взаимодействии двух стран.

В настоящее время Финляндия остаётся одной из последних граничащих с Россией стран, с которой не действуют ограничения на перемещение через границу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.