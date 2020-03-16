Польша останавливает внутреннее авиасообщение

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Власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Польша останавливает внутреннее авиасообщение
  • © pixabay.com

Об этом сообщает PAP.

«С сегодняшнего дня рейсы внутри страны будут прекращены — такое решение принял господин премьер», — заявил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.

Ранее Польша закрыла границы страны и запретила въезд иностранцев.

Кроме того, польская национальная авиакомпания LOT остановила выполнение рейсов за рубеж. Дворчик заявил, что LOT запланировала 111 рейсов для эвакуации поляков на родину. По возвращении домой они должны будут пройти 14-дневный карантин.

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