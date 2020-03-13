Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.

«В текущей ситуации мы не можем позволить себе открывать границу для иностранцев. Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение будет приостановлено в ночь с субботы на воскресенье, 15 марта.

Также он заявил, что бары, рестораны и другие заведения общественного питания закрываются в стране. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу в обычном режиме.

Ранее власти Польши заявили, что вводят санитарный контроль на своих границах.