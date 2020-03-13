Польша закрывает границы из-за коронавируса

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Польша закрывает границы из-за коронавируса
  • Reuters

«В текущей ситуации мы не можем позволить себе открывать границу для иностранцев. Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение будет приостановлено в ночь с субботы на воскресенье, 15 марта. 

Также он заявил, что бары, рестораны и другие заведения общественного питания закрываются в стране. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу в обычном режиме.

Ранее власти Польши заявили, что вводят санитарный контроль на своих границах.

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