Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
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«Сегодня мы принимаем очередные решения, мы одни из первых в Европе, кто принимает такое решение. А именно мы вводим санитарные проверки на границе с Германией и Чехией, на основных переходах», — цитирует РИА Новости Моравецкого.
Он сообщил, что контроль будет осуществляться на четырёх погранпереходах на границе с Германией и одном — на границе с Чехией.
При этом он добавил, что в первое время проверки будут касаться в первую очередь автобусных перевозок.
Отмечается, что, согласно последним данным, в Польше зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 1112.