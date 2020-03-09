Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Сегодня мы принимаем очередные решения, мы одни из первых в Европе, кто принимает такое решение. А именно мы вводим санитарные проверки на границе с Германией и Чехией, на основных переходах», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Он сообщил, что контроль будет осуществляться на четырёх погранпереходах на границе с Германией и одном — на границе с Чехией.

При этом он добавил, что в первое время проверки будут касаться в первую очередь автобусных перевозок.

Отмечается, что, согласно последним данным, в Польше зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 1112.

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