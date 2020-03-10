Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны приняли решение ввести санитарный контроль на границе с Россией.

«Сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, контроль будет осуществляться на «всей восточной границе: польско-украинской, польско-белорусской, польско-российской».

Как отметил министр, всех пересекающих границу будут проверять на симптомы коронавирусного заболевания.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали число заболевших коронавирусом по всему миру.