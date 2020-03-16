Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее

Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.

Уточняется, что в ходе переговоров южнокорейская делегация попытается достичь хотя бы частичной договорённости о сохранении выплат работающим на американских военных базах южнокорейским гражданам.

По имеющимся данным, Вашингтон требует от Сеула $4 млрд в качестве покрытия расходов на содержание своих войск на Корейском полуострове в этом году. В Южной Корее считают эту сумму слишком высокой.

Ранее в столице Южной Кореи демонстранты устроили акции протеста против увеличения выплат за содержание американских войск.

В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в этих странах.