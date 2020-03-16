Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.
Уточняется, что в ходе переговоров южнокорейская делегация попытается достичь хотя бы частичной договорённости о сохранении выплат работающим на американских военных базах южнокорейским гражданам.
По имеющимся данным, Вашингтон требует от Сеула $4 млрд в качестве покрытия расходов на содержание своих войск на Корейском полуострове в этом году. В Южной Корее считают эту сумму слишком высокой.
Ранее в столице Южной Кореи демонстранты устроили акции протеста против увеличения выплат за содержание американских войск.
В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в этих странах.