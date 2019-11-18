В Сеуле прошли акции протеста против увеличения выплат за содержание войск США
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Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что митинги прошли около здания Института оборонных исследований, где планируется проведение очередного раунда переговоров на эту тему между представителями Южной Кореи и США.
По данным агентства, демонстранты из 50 неправительственных организаций, а также конфедерации профсоюзов призвали власти страны заморозить платежи и начать переговоры о сокращении или же полном выводе с южнокорейской территории воинского контингента США.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в этих странах.