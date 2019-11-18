В Сеуле прошли акции протеста против увеличения выплат за содержание войск США

В столице Южной Кореи демонстранты устроили акции протеста против увеличения выплат за содержание американских войск.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что митинги прошли около здания Института оборонных исследований, где планируется проведение очередного раунда переговоров на эту тему между представителями Южной Кореи и США.

По данным агентства, демонстранты из 50 неправительственных организаций, а также конфедерации профсоюзов призвали власти страны заморозить платежи и начать переговоры о сокращении или же полном выводе с южнокорейской территории воинского контингента США.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в этих странах.