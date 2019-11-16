СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в этих странах.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников из правительства.

Отмечается, что в июле во время визита в Японию Джон Болтон, который занимал пост советника президента США по национальной безопасности, передал японским властям требование об увеличении расходов на содержание 50 тыс. американских военнослужащих в четыре раза.



Отмечается, что подобное предложение было сделано и для Южной Кореи. Для того чтобы продлить присутствие 28,5 тыс. американских военнослужащих на своей территории, Сеулу предложили увеличить расходы в пять раз.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону пришлось увеличить траты в военной сфере из-за России и Китая.