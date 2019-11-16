СМИ: Трамп потребовал от Сеула и Токио резко увеличить расходы на контингент США

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп потребовал у Японии и Южной Кореи в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента в этих странах.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников из правительства.

Отмечается, что в июле во время визита в Японию Джон Болтон, который занимал пост советника президента США по национальной безопасности, передал японским властям требование об увеличении расходов на содержание 50 тыс. американских военнослужащих в четыре раза.

Отмечается, что подобное предложение было сделано и для Южной Кореи. Для того чтобы продлить присутствие 28,5 тыс. американских военнослужащих на своей территории, Сеулу предложили увеличить расходы в пять раз.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону пришлось увеличить траты в военной сфере из-за России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить