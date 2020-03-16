Посольство России в США не оказывает консульские услуги из-за COVID-19

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Консульский отдел посольства России в Вашингтоне временно приостанавливает приём граждан из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

В посольстве уточнили, что ограничения связаны с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения COVID-19 в США и носят временный характер.

Ранее в США ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса.

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