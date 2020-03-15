Трамп заявил об отсутствии дефицита в США товаров первой необходимости

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США не наблюдается дефицита товаров первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Об этом Трамп заявил в ходе телефонных переговоров с руководителями крупнейших торговых сетей страны.

«Цепочки поставок в Соединённых Штатах прочные, и американцам не нужно копить предметы первой необходимости», — говорится в сообщении.

В то же время Трамп призвал обеспечивать достаточное количество продуктов и необходимых товаров в каждом магазине, чтобы американцы «чувствовали себя спокойно и в безопасности, видя заполненные полки».

Ранее в США ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса.

Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние COVID-19 на экономику США.