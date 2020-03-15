СМИ: Германия закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонных переговоров с главой МВД и Минздрава страны, а также премьерами четырёх федеральных земель приняла решение с 16 марта закрыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает Bild.

Reuters

Решение должно вступить в силу с 08:00 (10:00 мск) понедельника, 16 марта. Данная мера, как ожидается, позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее Австрия объявила о закрытии въезда туристам из Великобритании, Нидерландов, России и с Украины из-за коронавируса. 13 марта стало известно, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению COVID-19.