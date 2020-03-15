СМИ: Германия закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонных переговоров с главой МВД и Минздрава страны, а также премьерами четырёх федеральных земель приняла решение с 16 марта закрыть границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает Bild.
СМИ: Германия закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией
  • Reuters

Решение должно вступить в силу с 08:00 (10:00 мск) понедельника, 16 марта.

Данная мера, как ожидается, позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Австрия объявила о закрытии въезда туристам из Великобритании, Нидерландов, России и с Украины из-за коронавируса.

13 марта стало известно, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить