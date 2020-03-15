Выходец из России оценил ситуацию с коронавирусом в Израиле
- Reuters
«Я вчера поехал за молоком и сахаром, ещё и Шаббат был — не везде купишь. Там сумасшествие — столпотворение», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, люди набирают полные тележки товаров.
Гринберг также рассказал, что из-за карантина закрыты детсады, школы и университеты. Рестораны работают только навынос.
В свою очередь, российская туристка Лидия Задорожная прокомментировала ситуацию в Индии.
«Поскольку мы прилетели чартером, нам надо улететь чартером. Соответственно, чартер пустой сюда не полетит, так как граница закрыта. Мы не знали вообще, как мы улетим отсюда», — сказала она в беседе с телеканалом «360».
По её словам, через пару дней им написал туроператор и проинформировал, что они вылетают 25-го числа вместо 22-го, поскольку это будет последний чартер.
В целом, отметила Задорожная, в Гоа, где они сейчас находятся, всё хорошо.
«Люди отдыхают и получают удовольствие», — добавила она.
Ранее в Ростуризме оценили сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса.