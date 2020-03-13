В Ростуризме оценили сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса

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Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса.
В Ростуризме оценили сокращение объёмов бронирования из-за коронавируса
  • Pixabay

«На начало мая бронирование идёт. Те, кто планировал свой отпуск на апрель, хотят перенести его и отдохнуть как минимум в начале мая. Тунис, Кипр, Доминикана, Куба, Таиланд — популярные направления бронирований, которые сейчас происходят», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, количество бронирований существенно уменьшилось.

Как отметила Осипова, Россия вглубь тоже активно продаётся, а Европа совсем не пользуется популярностью.

«Все потянулись ближе к Африке. Видимо, там жарко и вирус не выдерживает. Доминикана и Куба далеко, предполагаю, что лидерами продаж на майские праздники станут Россия, Турция, Кипр. И Тунис, возможно», — сказала она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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