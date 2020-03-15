В Норвегии коронавирусом заразились более тысячи человек

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В Норвегии число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1077, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.
В Норвегии коронавирусом заразились более тысячи человек
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

За последние сутки число инфицированных выросло на 166 человек. Средний возраст заразившихся составляет около 46 лет, две трети из них — мужчины.

Большинство получили заражение во время пребывания за рубежом.

В настоящее время Норвегия не пускает на свою территорию иностранных граждан. Не имеющие вида на жительство в Норвегии иностранцы должны покинуть страну.

В Норвегии по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение с 15 марта временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы.

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