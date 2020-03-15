В Норвегии коронавирусом заразились более тысячи человек
- © Liu Kun/Keystone Press Agency
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За последние сутки число инфицированных выросло на 166 человек. Средний возраст заразившихся составляет около 46 лет, две трети из них — мужчины.
Большинство получили заражение во время пребывания за рубежом.
В настоящее время Норвегия не пускает на свою территорию иностранных граждан. Не имеющие вида на жительство в Норвегии иностранцы должны покинуть страну.
В Норвегии по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.
Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение с 15 марта временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы.