Живущая в Испании россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Россиянка, проживающая в Испании со своей семьёй, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
Живущая в Испании россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

В беседе с Nation News Мария рассказала, что с пятницы, 13 марта, все учебные заведения города Ла-Эскала закрыты на двухнедельный карантин.

«Полки с рисом, фруктами, овощами и мясом были пусты, когда мы были в магазине. Однако ещё можно было это найти в других магазинах, видимо, менее популярных. Сейчас не знаю, насколько улучшилась ситуация, так как магазины не посещаем с четверга», — заявила она.

Со своей стороны, уроженец Свердловской области, проживающий в США, прокомментировал ситуацию. В беседе с URA.RU он заявил, что американцы стали запасаться определёнными товарами. «Всю туалетную бумагу раскупают», — отметил он.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 на Кипре достигло 21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить