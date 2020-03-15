Живущая в Испании россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

Россиянка, проживающая в Испании со своей семьёй, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.

В беседе с Nation News Мария рассказала, что с пятницы, 13 марта, все учебные заведения города Ла-Эскала закрыты на двухнедельный карантин.

«Полки с рисом, фруктами, овощами и мясом были пусты, когда мы были в магазине. Однако ещё можно было это найти в других магазинах, видимо, менее популярных. Сейчас не знаю, насколько улучшилась ситуация, так как магазины не посещаем с четверга», — заявила она.

Со своей стороны, уроженец Свердловской области, проживающий в США, прокомментировал ситуацию. В беседе с URA.RU он заявил, что американцы стали запасаться определёнными товарами. «Всю туалетную бумагу раскупают», — отметил он.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 на Кипре достигло 21.