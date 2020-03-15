В Венесуэле сообщили о восьми новых случаях заражения COVID-2019

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Власти Венесуэлы сообщили, что в стране зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
В Венесуэле сообщили о восьми новых случаях заражения COVID-2019
  • Reuters

«Заражение коронавирусом подтверждено у восьми человек, из которых шесть мужчин и две женщины», — цитирует ТАСС министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.

Он также заявил, что 15 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро объявит о введении карантина в некоторых регионах страны.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна закрывает границу с Венесуэлой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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