В Венесуэле сообщили о восьми новых случаях заражения COVID-2019

Власти Венесуэлы сообщили, что в стране зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

«Заражение коронавирусом подтверждено у восьми человек, из которых шесть мужчин и две женщины», — цитирует ТАСС министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.

Он также заявил, что 15 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро объявит о введении карантина в некоторых регионах страны.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна закрывает границу с Венесуэлой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.