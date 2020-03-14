Число жертв заражения COVID-19 на Филиппинах возросло до шести

На Филиппинах от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались шесть человек.

Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что шестой скончавшийся был госпитализирован с признаками коронавируса 3 марта, однако заболевание у него было подтверждено только за два дня до его кончины — 11 марта.

Ранее в США назвали число умерших от коронавируса на территории страны.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.