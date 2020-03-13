СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

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Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
  • РИА Новости

Издание сообщает, что лагерь организовали 4 марта, за пять дней до полёта возле него российских бомбардировщиков.

«Два российских бомбардировщика пролетели над временной арктической базой США», — пишет журнал.

Утверждается, что лагерь располагается в 50 милях от побережья Аляски, а пролёт в международных водах могли совершить бомбардировщики Ту-95.

Ранее в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. 

Там указывали, что полёт был совершён 9 марта, российские самолёты не входили в воздушное пространство США и Канады.

Позднее в Минобороны России сообщили, что два Ту-142 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта и строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства. 

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