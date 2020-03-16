В Британии предложили подготовить подростков к угрозам нацбезопасности

В Великобритании предложили проводить для подростков в возрасте 16—18 лет тренинги по противодействию современным угрозам. Об этом говорится в докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), среди спонсоров которого числятся британский МИД и Минобороны.

В докладе, с которым ознакомился RT, автор Элизабет Бро отмечает, что «агрессия» проявляется в том числе в виде дезинформации и кибератак, направленных против гражданского общества.

По её мнению, в таких условиях британские военные неспособны самостоятельно реагировать на вызовы.

«В либеральных демократиях, включая Великобританию, растёт осознание того, что одни только вооружённые силы не могут быть ответом на все угрозы национальной безопасности. Они и без того работают на пределе. Но, вероятно, ещё важнее то, что на подъёме находятся некинетические формы агрессии, направленные против гражданского общества», — говорится в материале.

В числе примеров «агрессивных действий» Бро называет «вмешательство» России в избирательные процессы. По её словам, Москва с помощью соцсетей якобы оказывала воздействие на общественные дискуссии во время предвыборной гонки 2016 года в США, референдума по вопросу брексита в Великобритании и выборов в Европейский парламент 2019 года. При этом, как она утверждает, граждане не смогли распознать ложные сведения и противостоять оказываемому на них воздействию.

Бро предлагает развивать необходимые навыки противодействия невоенным угрозам у жителей Великобритании, в частности у молодёжи.

«Развитие способности подростков к адаптации будет проходить в рамках сугубо гражданской программы подготовки, направленной на обучение таким основополагающим навыкам, как готовность к кризисным ситуациям, реагирование на чрезвычайные ситуации и информационная грамотность, необходимая в случаях агрессии в «серой зоне», — пишет аналитик.

Она предлагает научить молодых людей выявлять дезинформацию, действовать в случае враждебных атак других государств, терактов, стихийных бедствий, отключения электроэнергии или доступа к интернету.

Предполагается, что тренинг пройдёт во время школьных и университетских каникул, а проводить его будут полицейские, военные и другие специалисты. Инструкторам также придётся предварительно изучить методы борьбы с дезинформацией. Подготовкой могут заняться негосударственные организации при поддержке правительства, подчёркивается в докладе.

Его автор также отмечает, что названные мероприятия потребуют дополнительных расходов, однако такой вариант предпочтительнее, чем «нынешнее почти полное отсутствие подготовки у гражданского общества».

В ноябре 2019 года британский правительственный Фонд предотвращения конфликтов представил отчёт о расходах на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе и Центральной Азии. Согласно документу, в течение 2019—2020 финансового года Лондон потратил на эти цели £23 млн.

В рамках программы британские власти рассчитывали «улучшить» работу медиа, в том числе русскоязычных.