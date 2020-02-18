МИД России назвал Ofcom карательным инструментом Британии против СМИ

Москва считает дискриминационным решение британского медиарегулятора Ofcom о наложении штрафа на владельца лицензии телеканала «НТВ Мир Балтия» за сюжет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

«Рассматриваем решение британского медиарегулятора Ofcom... в качестве очередного проявления дискриминационной политики властей Великобритании, направленной на вытеснение из западного информационного пространства российского медиаконтента и подавление альтернативных точек зрения», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД России отметили, что подобные действия британского регулятора можно расценить как «политический заказ» для дальнейшего «заматывания» хода расследования инцидента в Солсбери и замалчивания деталей дела.

«Официальный Лондон снова использует медиарегулятор в качестве карательного инструмента в отношении СМИ. Помимо этого, в ход идёт нагнетание атмосферы «токсичности» вокруг российских медиа и их прямая дискриминация», — подчеркнули в российском министерстве.

Ранее Ofcom оштрафовал владельца лицензии «НТВ Мир Балтия» на £20 тыс. за «нарушение правил вещания» и «принципа беспристрастности».

Данное решение было принято после анализа передачи «Сегодня» от 2 апреля 2018 года, в рамках которой обсуждался инцидент с отравлением Скрипалей.