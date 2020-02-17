Ofcom оштрафовал владельца лицензии «НТВ Мир Балтия» на £20 тысяч

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Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ Мир Балтия» на £20 тыс. за программу, в которой обсуждался случай с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании.
Ofcom оштрафовал владельца лицензии «НТВ Мир Балтия» на £20 тысяч
  • © Алекс Макнотон
  • РИА Новости

«Ofcom обязал Baltic Media Alliance Limited выплатить штраф в размере £20 тыс. в связи с нарушением правил вещания телеканалом «НТВ Мир Балтия». Владелец лицензии также должен сообщить о наших выводах в эфире телеканала», — приводит РИА Новости заявление регулятора.

Уточняется, что британский регулятор провёл анализ передачи «Сегодня» от 2 апреля 2018 года и признал телеканал «НТВ Мир Балтия» виновным в нарушении принципа беспристрастности.

Ранее сообщалось, что Ofcom рассматривает возможность введения санкций в отношении телеканала «НТВ Мир Балтия».

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