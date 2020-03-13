Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»

Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.

Об этом сообщило британское посольство в России.

«Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «есть определённые сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи».

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, помимо президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, своё согласие и поддержку предложения подтвердил лидер США Дональд Трамп.

По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, инициатива России поможет преодолеть разногласия в Совете Безопасности.