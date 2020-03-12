Переговоры ЕС и Британии о будущем партнёрстве отменены из-за COVID-19

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией о будущем партнёрстве отменены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Учитывая последние события с COVID-19, участники переговоров ЕС и Великобритании сегодня решили не проводить раунд переговоров на следующей неделе в Лондоне в первоначально запланированном формате», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что рассматриваются альтернативные варианты, такие как проведение видеоконференции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может как продлить, так и отменить раньше срока 30-дневный запрет на въезд в страну из Европы из-за распространения коронавируса.