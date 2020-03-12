Ирак начал расследование ракетного удара по базе Эт-Таджи

Ирак начал расследование ракетной атаки на военную базу Эт-Таджи, в результате которой погибли трое военных, в том числе двое из США. Такое поручение дал исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди.

Об этом сообщает Associated Press.

Аль-Махди назвал это нападение «вражеским шагом и серьёзным вызовом для безопасности».

Он добавил, что Ирак не желает выступать в роли арены для кровной мести и сражений.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.

В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон заявил, что эта атака «вызывает сожаление».