Ирак начал расследование ракетного удара по базе Эт-Таджи

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Ирак начал расследование ракетной атаки на военную базу Эт-Таджи, в результате которой погибли трое военных, в том числе двое из США. Такое поручение дал исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди.
Ирак начал расследование ракетного удара по базе Эт-Таджи
  • © U.S. Army/REUTERS

Об этом сообщает Associated Press.

Аль-Махди назвал это нападение «вражеским шагом и серьёзным вызовом для безопасности».

Он добавил, что Ирак не желает выступать в роли арены для кровной мести и сражений.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.

В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон заявил, что эта атака «вызывает сожаление».

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