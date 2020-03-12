Ирак начал расследование ракетного удара по базе Эт-Таджи
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Об этом сообщает Associated Press.
Аль-Махди назвал это нападение «вражеским шагом и серьёзным вызовом для безопасности».
Он добавил, что Ирак не желает выступать в роли арены для кровной мести и сражений.
Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.
В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон заявил, что эта атака «вызывает сожаление».