Джонсон прокомментировал атаку на базу США в Ираке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке.

Заявление Джонсона опубликовано на сайте британского правительства.

«Нападение на военную базу Эт-Таджи в Ираке вызывает сожаление», — заявил премьер.

Он сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудил этот вопрос с госсекретарём США Майком Помпео.

«Мы продолжим контакты с нашими международными партнёрами, чтобы в полной мере выяснить все детали этой отвратительной атаки», — добавил Джонсон.

Ранее в Пентагоне сообщили, что при обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке погибли двое военных США и ещё один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции.