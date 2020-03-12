Глава МИД Польши выступил за нормализацию отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы улучшения отношений с Москвой.

«Разумеется, мы хотим улучшить отношения, тем более что у нас имеются ценные примеры сотрудничества, как, например, приграничное сотрудничество Польши с Калининградской областью», — сказал министр в интервью РБК.

Чапутович заявил, что России и Польше, в частности, нужно сотрудничать в области углублённого изучения истории, укреплять контакты между представителями гражданского общества.

«Думаю, что важную роль здесь должна играть культурная составляющая. Обмен культурным опытом может помочь налаживанию диалога между нашими народами», — добавил он.

Глава МИД Польши также отметил необходимость снизить накал исторических споров.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения», — подчеркнул он.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.

«Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живём в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живём в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», — сказал политик.

По его словам, если бы Варшаве удалось договориться с Москвой, это сотрясло бы Запад.