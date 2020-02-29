Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.

«Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живём в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живём в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию», — сказал политик.

По его словам, если бы Варшаве удалось договориться с Москвой, это сотрясло бы Запад.

«Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединённые Штаты. Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия», — отметил Валенса.

Ранее Валенса высказал мнение, что польские власти должны были пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.