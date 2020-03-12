RT France войдёт в пакет новостных каналов французского оператора Canal+

Телеканал RT France с 18 марта запустит вещание в пакете одного из крупнейших французских операторов спутникового телевидения, Canal+. До конца апреля доступ к RT France получат также пользователи мобильного приложения myCANAL.

«Мы уверены, что пользователи Canal+ по достоинству оценят разнообразие контента RT France, иной взгляд на события и оригинальные программы, которые уже получили высокую оценку у нашей аудитории», — сказала руководитель RT France Ксения Фёдорова.

Абоненты Canal+ смогут увидеть новостные выпуски RT France с ведущей, ранее работавшей на французском телеканале BFMTV, Стефани де Мюрю, шоу «Запрещать запрещается» со звездой французского телевидения Фредериком Таддеи, программу о геополитике с экс-главой службы экономической разведки Франции Аленом Жюйе, а также документальные фильмы телеканала.

Новость о включении RT в пакет Canal+ вызвала реакцию во Франции.

«Я думаю, что это создаёт проблему для демократии, особенно во Франции, более того, это проблема для государства и для журналистов, потому что под видом журналистики некоторые пытаются влиять как на демократические дебаты, так иногда и на выборы», — отметил госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О.

Включение канала в пакет Canal+ также обсудили в программе на государственном радио France Inter. Так, ведущая задала вопрос: «Это подтверждает стратегию Canal+ стать агрегатором каналов, в частности, для RT это способ повысить свою видимость и легитимность?»

«Да, легитимность, за которой гонится RT с момента запуска на французском языке, — канал, который Эммануэль Макрон после своего избрания квалифицировал как орган пропаганды. Но кризис «жёлтых жилетов» позволил каналу утвердиться, число подписчиков его сайта увеличилось в два раза, количество просмотров его репортажей составило 23 млн, что сделало RT за этот период самым просматриваемым французским каналом на YouTube. С приходом в галактику Canal+ RT определённо выходит из тени, тем более что канал теперь является частью новостного блока Canal+», — отметила Александра Аккун, журналист, специализирующийся на новостях СМИ.

Ранее стало известно, что бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

О запуске программы RT France сообщили ряд изданий, в том числе AFP, France 24, Le HuffPost, радио France Inter, Pure Médias. Известие о новой работе Жюйе стало поводом для обсуждения в Twitter.

В декабре 2019 года RT France стал доступен в бесплатном пакете Molotov — одной из крупнейших платформ OTT-телевещания во Франции.

Телеканал RT France запустил вещание из «телекоммуникационной долины» Франции в пригороде Парижа в декабре 2017 года.

В настоящее время по числу подписчиков на YouTube RT France опережает французские новостные каналы CNews, France Info и LCI. Выпуск программы Фредерика Таддеи, посвящённый протестам «жёлтых жилетов» во Франции, вышел в финал конкурса Ассоциации международного вещания (AIB) в номинации «Политика и бизнес» в 2019 году.