Симоньян о реакции на новость о программе экс-главы службы разведки Франции на RT: отличная работа, мсье
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Программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц. В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки.
О запуске программы RT France сообщил ряд изданий, в том числе AFP, France 24, Le HuffPost, радио France Inter, Pure Médias. Известие о новой работе Жюйе также стало поводом для обсуждения в Twitter:
«RT France — возмутители спокойствия!;) Нас ждёт хорошее шоу...»
«Превосходно, Алан Жюйе! Это, безусловно, дополнительный актив для RT!»
«Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом».
«Мне уже нравится эта передача».
«Браво, RT France», «Канон!», « Вау, отлично!»
Новость о грядущей программе Жюйе на телеканале RT вызвала и критические высказывания.
«Тема для обсуждений. Разве не существует закона, который запрещает кремлёвским СМИ платить бывшему начальнику разведки? Бывший начальник разведки DGSE завербован RT France», — пишет журналист Les Echos Ив Бурдийон.
Брюно Тертре, заместитель директора Фонда стратегических исследований, также раскритиковал новость.
«Бывший глава разведки переходит на прокремлёвское СМИ. Как это называется? Напомните», — написал он.
«Это называется отличная работа, мсье», — ответила Симоньян в своём Twitter, комментируя вызванную новой работой Жюйе реакцию.
'Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом'.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 26, 2020
'Мне уже нравится эта передача'.
А вот что пишет французский политик:
'Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?'
Это называется отличная работа, мсье.
Первый выпуск программы намечен на март 2020 года.
Как отметила глава RT France Ксения Фёдорова, комментируя новую должность Жюйе, она счастлива, что человек такого масштаба будет работать с RT.