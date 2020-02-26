Симоньян о реакции на новость о программе экс-главы службы разведки Франции на RT: отличная работа, мсье

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию во Франции на то, что бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

Программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц. В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки.

О запуске программы RT France сообщил ряд изданий, в том числе AFP, France 24, Le HuffPost, радио France Inter, Pure Médias. Известие о новой работе Жюйе также стало поводом для обсуждения в Twitter:

«RT France — возмутители спокойствия!;) Нас ждёт хорошее шоу...»

«Превосходно, Алан Жюйе! Это, безусловно, дополнительный актив для RT!»

«Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом».

«Мне уже нравится эта передача».

«Браво, RT France», «Канон!», « Вау, отлично!»

Новость о грядущей программе Жюйе на телеканале RT вызвала и критические высказывания.

«Тема для обсуждений. Разве не существует закона, который запрещает кремлёвским СМИ платить бывшему начальнику разведки? Бывший начальник разведки DGSE завербован RT France», — пишет журналист Les Echos Ив Бурдийон.

Брюно Тертре, заместитель директора Фонда стратегических исследований, также раскритиковал новость.

«Бывший глава разведки переходит на прокремлёвское СМИ. Как это называется? Напомните», — написал он.

«Это называется отличная работа, мсье», — ответила Симоньян в своём Twitter, комментируя вызванную новой работой Жюйе реакцию.

'Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом'.



'Мне уже нравится эта передача'.



А вот что пишет французский политик:



'Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?'



Это называется отличная работа, мсье. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 26, 2020

Первый выпуск программы намечен на март 2020 года.

Как отметила глава RT France Ксения Фёдорова, комментируя новую должность Жюйе, она счастлива, что человек такого масштаба будет работать с RT.