Бывший глава службы экономической разведки Франции станет ведущим RT France

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Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

13-минутная программа под названием La Source («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц. В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — считает Жюйе.

Как отметила глава RT France Ксения Фёдорова, она счастлива, что человек такого масштаба будет работать с RT.

«Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — подчеркнула она.

Первый выпуск программы намечен на март.

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