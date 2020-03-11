ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

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Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
  • © U.S. Navy / youtube.com

Видеоролик размещён в официальном аккаунте военного ведомства в Youtube.

На кадрах видно, что подлодка постепенно поднимается на поверхность. После чего несколько членов экипажа покидают борт субмарины.

Уточняется, что подводная лодка Toledo принимает участие в трёхнедельных учениях «Ice Exercise 2020» в Арктическом регионе.

В январе журнал The National Interest назвал пять атомных подводных лодок ВМФ России и ВМС США, которые способны уничтожить цивилизацию за 30 минут.

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