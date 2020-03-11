ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.

Видеоролик размещён в официальном аккаунте военного ведомства в Youtube.

На кадрах видно, что подлодка постепенно поднимается на поверхность. После чего несколько членов экипажа покидают борт субмарины.

Уточняется, что подводная лодка Toledo принимает участие в трёхнедельных учениях «Ice Exercise 2020» в Арктическом регионе.

В январе журнал The National Interest назвал пять атомных подводных лодок ВМФ России и ВМС США, которые способны уничтожить цивилизацию за 30 минут.