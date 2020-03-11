Небензя оценил резолюцию СБ ООН с поддержкой соглашения США и талибов

Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя считает, что принятая Совбезом резолюция в поддержку соглашения между США и радикальным движением Талибан* открывает «окно возможностей».

«Россия проголосовала в поддержку резолюции СБ по Афганистану, которая открывает «окно возможностей» для достижения национального примирения в этой стране», — приводит Интерфакс его слова.

Небензя подчеркнул, что в мирном урегулировании конфликта в Афганистане должны принимать участие все общественно-политические силы страны.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию США, которая поддерживает договорённости американской стороны с «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.