Небензя оценил резолюцию СБ ООН с поддержкой соглашения США и талибов
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«Россия проголосовала в поддержку резолюции СБ по Афганистану, которая открывает «окно возможностей» для достижения национального примирения в этой стране», — приводит Интерфакс его слова.
Небензя подчеркнул, что в мирном урегулировании конфликта в Афганистане должны принимать участие все общественно-политические силы страны.
Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию США, которая поддерживает договорённости американской стороны с «Талибаном».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.