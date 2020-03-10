Трамп не видит причин обследоваться на коронавирус
- Reuters
«В этом нет ничего особенного, я бы сделал это. Не вижу причин, я чувствую себя очень хорошо», — сказал Трамп.
Trump: "I don't think it's a big deal" to get tested for #coronaviruspic.twitter.com/ecoWkM12JZ— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 10, 2020
По его словам, он проконсультировался с врачом в Белом доме.
«Он потрясающий парень, талантливый, и он сказал, что не видит причин делать это (проходить обследование. — RT)», — добавил президент США.
Ранее Трамп объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Соединённых Штатах.