Трамп не видит причин обследоваться на коронавирус

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя «очень хорошо» и не видит причин проходить тест на коронавирусную инфекцию.
Трамп не видит причин обследоваться на коронавирус
  • Reuters

«В этом нет ничего особенного, я бы сделал это. Не вижу причин, я чувствую себя очень хорошо», — сказал Трамп.

По его словам, он проконсультировался с врачом в Белом доме.

«Он потрясающий парень, талантливый, и он сказал, что не видит причин делать это (проходить обследование. — RT)», — добавил президент США.

Ранее Трамп объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Соединённых Штатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить