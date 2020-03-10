Трамп не видит причин обследоваться на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя «очень хорошо» и не видит причин проходить тест на коронавирусную инфекцию.

«В этом нет ничего особенного, я бы сделал это. Не вижу причин, я чувствую себя очень хорошо», — сказал Трамп.

Trump: "I don't think it's a big deal" to get tested for #coronaviruspic.twitter.com/ecoWkM12JZ — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 10, 2020

По его словам, он проконсультировался с врачом в Белом доме.

«Он потрясающий парень, талантливый, и он сказал, что не видит причин делать это (проходить обследование. — RT)», — добавил президент США.

Ранее Трамп объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Соединённых Штатах.