В Госдуме оценили заявление США о С-400 и поставках Patriot Турции
- РИА Новости
«В любом случае Турция не откажется от С-400. Эти комплексы — основная составляющая военно-технического сотрудничества Анкары с Москвой. Также Турция понимает, что у С-400 хорошее соотношение цены и качества. То есть за демократичную стоимость они приобретают очень хорошее вооружение», — считает депутат.
Швыткин также отметил, что действия Турции показывают «заинтересованность страны в своих собственных интересах».
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге заявил, что Турция не получит американские Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о невозможности отказа от С-400.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил, что Анкара купила С-400, потому что просила системы ПВО у Франции и США, но получила отказ.