В Госдуме оценили заявление США о С-400 и поставках Patriot Турции

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана о том, что Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400.
В Госдуме оценили заявление США о С-400 и поставках Patriot Турции
  • РИА Новости

«В любом случае Турция не откажется от С-400. Эти комплексы — основная составляющая военно-технического сотрудничества Анкары с Москвой. Также Турция понимает, что у С-400 хорошее соотношение цены и качества. То есть за демократичную стоимость они приобретают очень хорошее вооружение», — считает депутат.

Швыткин также отметил, что действия Турции показывают «заинтересованность страны в своих собственных интересах».

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге заявил, что Турция не получит американские Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о невозможности отказа от С-400.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу объяснил, что Анкара купила С-400, потому что просила системы ПВО у Франции и США, но получила отказ.

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