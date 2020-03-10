Число заражённых коронавирусом в Норвегии превысило 300
- Reuters
Об этом сообщает VG.
«К настоящему моменту коронавирусом заражено более 114 100 человек. В Норвегии подтверждено 304 случая», — говорится в заявлении.
Больше всего заболевших в Норвегии в настоящий момент — в Викене и Осло.
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