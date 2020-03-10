Число заражённых коронавирусом в Норвегии превысило 300

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Норвегии возросло до 304.

Об этом сообщает VG.

«К настоящему моменту коронавирусом заражено более 114 100 человек. В Норвегии подтверждено 304 случая», — говорится в заявлении.

Больше всего заболевших в Норвегии в настоящий момент — в Викене и Осло.

Ранее в штаб-квартире ООН решили ввести новые ограничения из-за COVID-19.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.