В Буркина-Фасо зафиксировано два первых случая заражения COVID-2019

Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-2019 выявлены в Буркина-Фасо, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что заболевшие — двое граждан Буркина-Фасо старше 50 лет, которые недавно вернулись из Франции. Пациенты помещены на карантин в больнице. Ранее у министра культуры Франции Франка Риестера диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.