В Буркина-Фасо зафиксировано два первых случая заражения COVID-2019

Короткая ссылка
Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-2019 выявлены в Буркина-Фасо, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что заболевшие — двое граждан Буркина-Фасо старше 50 лет, которые недавно вернулись из Франции.

Пациенты помещены на карантин в больнице.

Ранее у министра культуры Франции Франка Риестера диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить