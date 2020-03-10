В Буркина-Фасо зафиксировано два первых случая заражения COVID-2019
Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-2019 выявлены в Буркина-Фасо, сообщает портал Burkina24 со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что заболевшие — двое граждан Буркина-Фасо старше 50 лет, которые недавно вернулись из Франции.
Пациенты помещены на карантин в больнице.
Ранее у министра культуры Франции Франка Риестера диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
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