Турция запросила у НАТО дополнительную помощь из-за ситуации в САР

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция ожидает от альянса дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии.

«На переговорах сегодня мы обсуждали главным образом ситуацию в Сирии. Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса. Граница Сирии и Турции — это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии.

Он добавил, что единственной целью страны является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».

5 марта в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и Эрдогана по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.