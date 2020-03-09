Боевики в Сирии восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Об этом информирует Интерфакс.
«За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований», — сообщил Журавлёв.
Как он уточнил, боевиками были совершены обстрелы трёх населённых пунктов в провинции Алеппо, трёх — в Латакии, одного — в провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу.
5 марта в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии.
Согласно договорённостям, с 00:01 6 марта в идлибской зоне деэскалации начался режим прекращения огня. Россия и Турция также решили создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
Подробнее — в материале RT.