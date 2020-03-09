Боевики в Сирии восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня

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Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии за сутки восемь раз нарушили введённый в пятницу, 6 марта, режим прекращения огня, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Об этом информирует Интерфакс.

«За прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований», — сообщил Журавлёв.

Как он уточнил, боевиками были совершены обстрелы трёх населённых пунктов в провинции Алеппо, трёх — в Латакии, одного — в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу.

5 марта в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии.

Согласно договорённостям, с 00:01 6 марта в идлибской зоне деэскалации начался режим прекращения огня. Россия и Турция также решили создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

Подробнее — в материале RT.

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