Турция не выявила нарушений режима прекращения огня в Идлибе

Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта. Об этом заявили в турецком Министерстве обороны. По словам министра обороны Хулуси Акара, соглашение по перемирию стало важным шагом политического урегулирования в Сирии.

«Турция останется фактором сдерживающей силы в вопросе нарушений режима прекращения огня. После вступления в силу (с полуночи 6 марта) режима перемирия в Идлибе каких-либо нарушений не зафиксировано», — говорится в заявлении оборонного ведомства, которое приводит агентство Anadolu.

Переговоры президентов России и Турции по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.

Стороны также договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

После этого российский лидер Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о договорённостях с турецкой стороной по Идлибу.