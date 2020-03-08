Российские военные провели патрулирование в трёх провинциях в Сирии

Российская военная полиция продолжила патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: ...в провинции Алеппо... в провинции Ракка... в провинции Хасеке», — цитирует Журавлёва РИА Новости.

По его словам, армейской авиацией также было осуществлено воздушное патрулирование по следующим маршрутам: аэродром Камышлы — Телль-Эш-Шур-Габби — Алия — Телль-Эш-Шур-Габби — аэродром Камышлы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в Хасеке.

5 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии, а также проводить с 15 марта совместное патрулирование вдоль трассы.