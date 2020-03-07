Число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 16

Общее число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 16.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Минздрава.

Coronavirus: cinq nouveaux décès en France, le bilan passe à 16 morts (officiel) #AFPpic.twitter.com/WqvenwSRRP — Agence France-Presse (@afpfr) March 7, 2020

Уточняется, что за последние сутки зафиксировано пять случаев смерти от COVID-19 во Франции. Всего в стране зафиксировано 949 случаев заражения вирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции превысило 500.