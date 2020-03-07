Число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 16
- Reuters
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Минздрава.
Coronavirus: cinq nouveaux décès en France, le bilan passe à 16 morts (officiel) #AFPpic.twitter.com/WqvenwSRRP— Agence France-Presse (@afpfr) March 7, 2020
Уточняется, что за последние сутки зафиксировано пять случаев смерти от COVID-19 во Франции. Всего в стране зафиксировано 949 случаев заражения вирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции превысило 500.