Число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 16

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Общее число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 16.
Число жертв коронавируса во Франции увеличилось до 16
  • Reuters

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Минздрава.

Уточняется, что за последние сутки зафиксировано пять случаев смерти от COVID-19 во Франции. Всего в стране зафиксировано 949 случаев заражения вирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Франции превысило 500.

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