Помпео и Генсек ООН обсудили вопрос выдачи дипломатам виз США

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили выполнение соглашения организации со страной пребывания, в частности вопрос выдачи дипломатам виз.
Помпео и Генсек ООН обсудили вопрос выдачи дипломатам виз США
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения (ООН. — RT) со страной пребывания (США. — RT)», — сказал он.

Ранее Дюжаррик заявил, что Гутерреш находится в контакте с американскими властями в связи с проблемой невыдачи американских виз иностранным дипломатам, пытается найти решение этого вопроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить