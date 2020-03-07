Помпео и Генсек ООН обсудили вопрос выдачи дипломатам виз США

Госсекретарь США Майк Помпео и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили выполнение соглашения организации со страной пребывания, в частности вопрос выдачи дипломатам виз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения (ООН. — RT) со страной пребывания (США. — RT)», — сказал он.

Ранее Дюжаррик заявил, что Гутерреш находится в контакте с американскими властями в связи с проблемой невыдачи американских виз иностранным дипломатам, пытается найти решение этого вопроса.