Помпео и Генсек ООН обсудили вопрос выдачи дипломатам виз США
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения (ООН. — RT) со страной пребывания (США. — RT)», — сказал он.
Ранее Дюжаррик заявил, что Гутерреш находится в контакте с американскими властями в связи с проблемой невыдачи американских виз иностранным дипломатам, пытается найти решение этого вопроса.