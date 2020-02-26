Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации Антониу Гутерреш находится в контакте с американскими властями в связи с проблемой невыдачи американских виз иностранным дипломатам, пытается найти решение этого вопроса.

«Генсек и его юридический советник продолжают выражать обеспокоенность в разговорах с высокопоставленными представителями правительства принимающей страны и пытаются найти решение проблемы», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Он отметил, что «проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определённых государств — членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря».

Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.