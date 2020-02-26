Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам

Короткая ссылка
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации Антониу Гутерреш находится в контакте с американскими властями в связи с проблемой невыдачи американских виз иностранным дипломатам, пытается найти решение этого вопроса.
Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам
  • Reuters

«Генсек и его юридический советник продолжают выражать обеспокоенность в разговорах с высокопоставленными представителями правительства принимающей страны и пытаются найти решение проблемы», — приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Он отметил, что «проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определённых государств — членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря».

Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить