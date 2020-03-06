Число жертв нападения в Кабуле выросло до 32
- Reuters
«Представитель МВД Насрат Рахими заявил, что число погибших в результате сегодняшней атаки в Кабуле возросло до 32, 81 человек пострадал», — сообщает TOLOnews в Twitter.
Interior Ministry spokesman Nasrat Rahimi says that the death toll from today's attack in Kabul has risen to 32, with 81 wounded. pic.twitter.com/p36616YBfO— TOLOnews (@TOLOnews) March 6, 2020
Ранее сообщалось о 27 жертвах нападения.
По данным телеканала, на церемонии присутствовал афганский премьер Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и ещё несколько высокопоставленных чиновников.
Уточняется, что политики не пострадали.