Число жертв нападения в Кабуле выросло до 32

Не менее 32 человек погибли и ещё 81 пострадал в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари в столице Афганистана Кабуле.

«Представитель МВД Насрат Рахими заявил, что число погибших в результате сегодняшней атаки в Кабуле возросло до 32, 81 человек пострадал», — сообщает TOLOnews в Twitter.

Interior Ministry spokesman Nasrat Rahimi says that the death toll from today's attack in Kabul has risen to 32, with 81 wounded. pic.twitter.com/p36616YBfO — TOLOnews (@TOLOnews) March 6, 2020

Ранее сообщалось о 27 жертвах нападения.

По данным телеканала, на церемонии присутствовал афганский премьер Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и ещё несколько высокопоставленных чиновников.

Уточняется, что политики не пострадали.