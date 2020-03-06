Число жертв нападения в Кабуле выросло до 32

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Не менее 32 человек погибли и ещё 81 пострадал в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари в столице Афганистана Кабуле.
Число жертв нападения в Кабуле выросло до 32
  • Reuters

«Представитель МВД Насрат Рахими заявил, что число погибших в результате сегодняшней атаки в Кабуле возросло до 32, 81 человек пострадал», — сообщает TOLOnews в Twitter.

Ранее сообщалось о 27 жертвах нападения.

По данным телеканала, на церемонии присутствовал афганский премьер Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и ещё несколько высокопоставленных чиновников. 

Уточняется, что политики не пострадали.

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