В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.

Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими. Уточняется, что на церемонии присутствовал афганский премьер Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и ещё несколько высокопоставленных чиновников. По данным телеканала, политики не пострадали. Аналогичное нападение на церемонию было совершено в 2019 году. Тогда пострадал баллотировавшийся на пост президента Афганистана Абдул Латиф Педрам.