В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

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Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Уточняется, что на церемонии присутствовал афганский премьер Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и ещё несколько высокопоставленных чиновников.

По данным телеканала, политики не пострадали.

Аналогичное нападение на церемонию было совершено в 2019 году. Тогда пострадал баллотировавшийся на пост президента Афганистана Абдул Латиф Педрам.

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