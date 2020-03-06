В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими.
Уточняется, что на церемонии присутствовал афганский премьер Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и ещё несколько высокопоставленных чиновников.
По данным телеканала, политики не пострадали.
Аналогичное нападение на церемонию было совершено в 2019 году. Тогда пострадал баллотировавшийся на пост президента Афганистана Абдул Латиф Педрам.