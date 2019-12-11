В результате взрыва в Афганистане пострадали не менее 48 человек
- Reuters
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Отмечается, что здание не было введено в эксплуатацию, так как там всё ещё велись строительные работы.
В сообщении говорится, что нападавшие использовали заминированный автомобиль, а после открыли стрельбу.
На ком лежит ответственность за взрыв, пока неизвестно.
Ранее появились сообщения, что рядом с конвоем НАТО взорвался заминированный автомобиль. В Североатлантическом альянсе заявили, что целью нападения был не конвой, а госпиталь.