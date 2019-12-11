В результате взрыва в Афганистане пострадали не менее 48 человек

Не менее 48 человек пострадали в результате атаки на медицинское учреждение возле американской авиабазы Баграм в Афганистане. Об этом сообщает 1tvnews.

Отмечается, что здание не было введено в эксплуатацию, так как там всё ещё велись строительные работы.

В сообщении говорится, что нападавшие использовали заминированный автомобиль, а после открыли стрельбу.

На ком лежит ответственность за взрыв, пока неизвестно.

Ранее появились сообщения, что рядом с конвоем НАТО взорвался заминированный автомобиль. В Североатлантическом альянсе заявили, что целью нападения был не конвой, а госпиталь.